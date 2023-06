“Laten zien wat de Hortus kan zijn en worden”

Foto: Hortus Haren (via Google Streetview)

Na zo’n driehonderd jaar is de Rijksuniversiteit Groningen geen eigenaar meer van de Hortus. Het terrein aan de Kerklaan in Haren is verkocht aan de gemeente Groningen, met daarbij een nieuwe toekomst. De vriendenvereniging van de Hortus wil iedereen mee laten denken over die toekomst.

Daarom wordt er op zaterdag 10 juni een grote open dag georganiseerd, de Grote Hortus Dag. “Wij willen laten zien wat je met de Hortus kunt en zou kunnen doen”, zei bestuurslid Gerard Renardel van de vereniging Vrienden van Hortus Haren Henricus Munting zaterdagochtend toen hij te gast was bij Haren Doet op OOG Radio. Van de verkoop van de Hortus aan de gemeente verwacht hij veel.

“Wij willen weten wat wij kunnen doen om de gemeente de goede kant op te helpen. De gemeente heeft al hele ambitieuze doelstellingen heeft met natuur, duurzaamheid, biodiversiteit en eiwittransitie en dat sluit goed aan op wat je met een Hortus kunt. Het moet zichtbaar gemaakt worden en iedereen moet de gelegenheid hebben om het te zien, daarvoor hebben we de open dag.”

Met behulp diverse activiteiten wordt dit gepresenteerd. De gestelde thema’s worden kracht bijgezet met bijvoorbeeld muziek, gedichten en een duurzame markt. “Kinderen kunnen bijvoorbeeld gaan vissen in de vijver om te zien wat daar voor dieren leven en hoe die met elkaar samenleven”, aldus Renardel. “We hebben een spannende mini-expeditie naar wat er in de Hortus te zien is, in de Laarmantuin hebben we allerlei spannende bomen, dat kun je beseffen en beleven.”

De Hortus Haren zal tijdens de dag ook bezocht worden door beleidsmakers, waaronder wethouder Kirsten de Wrede. Gemeenteraadsleden zijn uitgenodigd om daarna in gesprek te gaan met de Vrienden van de Hortus.. Alle bezoekers krijgen de vraag welke toekomst zij zien voor de Hortus. “Op grond daarvan gaan we een stuk schrijven aan de gemeente en de Hortus mooi presenteren. We vragen hen iets te doen met hetgeen men verwacht van de Hortus”, zegt Renardel.

Luister het interview uit Haren Doet hier terug: