Zo moet het clubhuis voor Kids United eruit gaan zien

Impressie via Kids United

Een keukentje, een eigen toilet, een podium, een terras en een plek voor materiaal. Franchisenemer Henk Sijtsma van de McDonalds aan de Westerhaven presenteerde donderdagmiddag het ontwerp voor het nieuw te bouwen clubhuis voor Kids United op Sportpark De Kring in Hoogkerk.

De kantine voor Kids United is een lang gekoesterde wens van het G-voetbalteam van FC Groningen. De club, opgericht door Onno Kukler, is al sinds de oprichting in 2003 op zoek naar een eigen plek voor zijn jonge voetballers met een beperking. Tot nu toe was er steeds te weinig geld voor het onderkomen (en de bijbehorende tribune) en moest Kids United gebruik maken van de faciliteiten van PCK’83.

Tekst gaat verder onder de video:

Daar komt nu verandering in. Dankzij een aantal laatste gulle donaties van sponsoren is er nu genoeg geld om het clubgebouw te realiseren, zo meldt RTV Noord. Ook de tribune (het ‘ ‘leutje stadion’) van twaalf meter tussen de dug-outs van Kids United kan nu gebouwd worden.

Wel moet er nog geld komen om ook de plannen voor de inrichting werkelijkheid te laten worden. Voordat beide bouwsels op De Kring staan, moet ook de gemeente nog haar medewerking gaan verlenen.