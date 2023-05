‘Waterbedrijf Groningen houdt rekening met acuut tekort aan drinkwater in de zomer’

Waterbedrijf Groningen houdt deze zomer al rekening een acuut tekort aan drinkwater, als de vraag onverwacht hoog blijkt te zijn. Dat meldt de NOS op basis van een rondgang door Nieuwsuur.

Naast Groningen zijn ook drinkwaterbedrijven in Overijssel, Gelderland en het westen van Zuid-Holland bang dat er deze zomer al een tekort aan drinkwater ontstaat bij pieken in de vraag. Nieuwsuur deed de rondgang, nadat de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur donderdag een rapport overhandigde aan het kabinet. Daarin staat dat Nederland haal doelen rond waterkwaliteit hoogstwaarschijnlijk niet gaat halen, omdat het niet aan de Europese normen voldoet.

Dat Groningen een probleemprovincie is als het gaat om de watervoorziening, werd vorige maand al duidelijk. Toen sloeg het RIVM alarm over het snel naderende tekort aan drinkwater in de provincie. Volgens het rijksinstituut is één van de grote knelpunten het feit dat drinkwaterbedrijven nu al vaak de hele hoeveelheid oppervlakte- of grondwater gebruiken waarvoor ze een vergunning hebben. Ze hebben daardoor niet genoeg reserves. Daarnaast zitten natuurafspraken met de overheid de waterwinning in de weg.

Waterbedrijf Groningen slaakte om die reden vorig jaar september al een noodkreet en gaf toen aan dat ook klimaatverandering een rol in het probleem. De afgelopen jaren kon het waterbedrijf bij één van haar belangrijkste bronnen (zeker voor de stad Groningen) steeds moeilijker voldoende water innemen, zeker tijdens droge zomers.

De provincie startte afgelopen november een zoektocht naar nieuwe drinkwatergebieden in de provincie. Een maand later werd de zoektocht toegespitst op vier gebieden, waar in de toekomst extra drinkwater kan worden gewonnen. Voor komende zomer bieden deze gebieden nog geen soelaas. Pas aan het eind van het jaar wordt het aanvullende onderzoek afgerond, waarna de provincie begin volgend jaar een nieuw waterwingebied kan aanwijzen. Dit gebied wordt dan extra beschermd tegen vervuiling.