Foto: 112groningen.nl

Aan de Rijksweg is deze week een mobiele flitspaal geplaatst. Dat meldt de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De paal is geplaatst ter hoogte van de benzinepomp en supermarkt, ter hoogte van de Waardbrug. Volgens de incidentenwebsite is de flitspaal de afgelopen periode op meerdere plekken in de provincie ingezet. Zo was de camera onlangs te vinden in Kropswolde.

Volgens 112groningen.nl wordt het systeem ingezet op locaties waarvan gebleken is dat er te vaak te snel gereden wordt.