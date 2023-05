Man uit Stad aangehouden na steekpartij in centrum van Leeuwarden

Foto via Politie.nl

Een 35-jarige man uit Stad is zaterdagavond aangehouden in het centrum van Leeuwarden na een steekpartij. Dat meldt de politie.

Bij de politie kwam rond 22.55 uur een melding binnen van een steekpartij op de kruising Oosterkade met het Droevendal. Agenten gingen daarop naar de locatie en troffen daar twee personen aan die ruzie aan het maken waren. Bij het zien van de politie maakte de man uit Stad zich snel uit de voeten. Agenten gingen achter hem aan en konden hem al snel staande houden. Bij fouillering bleek hij een mes bij zich te hebben.

De andere persoon bleek gewond te zijn. Hij had een steekwond in zijn arm. Medisch personeel heeft het slachtoffer behandeld, waarna de persoon in een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau waar hij verhoord zal worden.