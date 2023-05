KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het KNMI waarschuwt voor zondagavond voor stevige onweersbuien. Voor de provincie Groningen geldt een ‘code geel’.

De waarschuwing voor Groningen geldt vanaf zondagavond 20.00 uur. “Vanaf zondagavond is er in het oosten en zuidoosten van het land kans op stevige onweersbuien”, vertelt het KNMI. “De buien kunnen zondagavond en in de nacht naar maandag tot ontwikkeling komen. Bij de buien is er kans op hagel, windstoten en kan er veel regen in korte tijd vallen met plaatselijke wateroverlast tot gevolg. De buien trekken noordwaarts. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden.”

Behalve voor Groningen geldt de waarschuwing ook voor Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Code geel geldt tot maandagochtend 07.00 uur.