Drie blessures bij FC Groningen in aanloop naar duel tegen Vitesse

FC Groningen moet het zondag in de laatste uitwedstrijd in Arnhem tegen Vitesse stellen zonder keeper Michael Verrips, verdediger Jetro Willems en aanvaller Paulos Abraham.

Verdediger Liam van Gelderen stond weer op het trainingsveld, maar het is niet zeker of hij zondag mee doet. Ricardo Pepi viel dinsdag tegen Ajax uit, maar hij is tegen Vitesse weer van de partij, aldus trainer Dennis van der Ree: “Ricardo kreeg in een duel een vinger in zijn oog. Hij zag hierdoor troebel, maar dat heeft zich de laatste dagen goed hersteld”.

Er zijn geen supporters van FC Groningen welkom in Arnhem. Dit onder meer vanwege de ongeregeldheden tegen Ajax toen een man het veld op kwam en er rookbommen op de grasmat werden gegooid. Ook bij de laatste wedstrijd, thuis tegen Sparta, mag er geen publiek de tribunes op.

FC Groningen is al gedegradeerd en Vitesse heeft formeel nog een puntje nodig om helemaal zeker te zijn van lijfsbehoud in de eredivisie. De wedstrijd in het GelreDome begint om 14.30 uur en staat onder leiding van Joey Kooij.