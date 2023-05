Donar naar halve finale play-offs om landstitel

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft de halve finale van de play-offs om de landstitel bereikt. De Groninger basketballers wonnen donderdagavond ook de tweede wedstrijd in de ‘best of 3’ van Yoast United. In Bemmel werd het 72-89.

De openingsfase was voor de thuisploeg. Met name Vince Cole was weer een plaaggeest voor de Groningers, met 10 punten in het eerste kwart. Halverwege dit kwart stond het nog 12-7, maar vlak voor het eind bracht Sander Hollanders Donar voor het eerst op voorsprong: 17-18. In het tweede kwart bouwde Donar de voorsprong verder uit, mede door 10 punten van Sander Hollanders. Ook nu weer was het Vince Cole die Yoast United in de wedstrijd hield, met 11 punten. De ruststand was 39-46.

Aan het eind van het derde kwart was Donar weer wat verder uitgelopen, tot 56-68. In het laatste kwart kwam de thuisploeg nog even terug tot 5 punten (bij 68-73), maar daarna was de koek op en won Donar uiteindelijk nog ruim.

Topscorers bij Donar waren Vernon Taylor met 17 punten, Willem Brandwijk met 14 punten, Sander Hollanders met 13 punten en Viktor Gaddefors met 12 punten. Bij Yoast United was Vince Cole topscorer met 31 punten.

Donar speelt in de halve finale tegen Heroes Den Bosch. Deze halve finale is een ‘best of 5’. De eerste wedstrijd is komende woensdag in Den Bosch. De vrijdag erna is er een wedstrijd in Martiniplaza.