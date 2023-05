Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Het is Donar zondagmiddag niet gelukt om de achtste landstitel in het basketbal in de wacht te slepen ten koste van ZZ Leiden. De Groningers stonden in de vijfde en beslissende wedstrijd in Leiden bijna de hele wedstrijd voor, maar verloren in de laatste seconde: 82-81.