Aantal gevonden vogelgriepslachtoffers in Onlanden neemt af

Foto Bart Zwiers

De piek in het aantal dode vogels wat wordt gevonden in De Onlanden lijkt voorbij. Dat laat boswachter Bart Zwiers donderdagmiddag weten aan RTV Drenthe. Ondanks de ogenschijnlijke daling in het aantal overleden vogels, blijven de boswachter en zijn collega’s alert in en rond het natuurgebied.

Volgens Zwiers leverde een speurtocht met een drone woensdagmiddag slechts een tiental gevonden griepslachtoffers op. Een groot verschil met de ruim tweehonderd dode vogels die Zwiers en collega’s eerder deze week dagelijks tegenkwamen. Toch houdt Natuurmonumenten het gebied de komende tijd nauwlettend in de gaten. Dat gebeurt voornamelijk vanuit de lucht, zodat de vogels in het natuurgebied ongestoord op hun eieren kunnen broeden.

Zwiers uitte de afgelopen periode vaak zijn zorgen over de afhandeling van de hausse aan besmettingen in het natuurgebied. Uiteindelijk sprongen de Veiligheidsregio’s en provincies die het natuurgebied delen financieel bij. Maar de coördinatie en samenwerking met de overheden moet ook beter als het gaat om voorlichting richting de ‘ruimers’ en het publiek, aldus Zwiers. Volgens de boswachter blijft er een grote kans dat het virus binnenkort weer uitbreekt en als het niet in De Onlanden is, gebeurt het wel ergens anders in Drenthe of Groningen. Ook een uitbraak in een stedelijk gebied als Groningen sluit Zwiers niet uit.