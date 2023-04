‘Zondag wisselend bewolkt met kans op een bui, komende dagen guur en regenachtig’

Foto: Joris van Tweel

Fraai en vriendelijk voorjaarsweer zit er voorlopig niet in. De komende dagen krijgen we te maken met bewolking en regelmatig regen.

Zondag begint de dag met bewolking waarbij de zon zo nu en dan even tevoorschijn komt. In de loop van de dag is er kans op een paar buien. De wind is zwak en komt uit het zuidwesten. Het wordt 15 of 16 graden. De nacht van zondag op maandag verloopt bewolkt waarbij het regelmatig regent. De minimumtemperatuur ligt rond de 8 graden. Op maandag zijn de veranderingen klein. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. De zon laat zich niet zien. Het wordt 9 of 10 graden.

Op dinsdag wordt het niet warmer dan 8 graden. Ook dan is het overwegend bewolkt en vallen er gedurende de dag buien. In de middag kan de zon even tevoorschijn komen. Op woensdag lijken de neerslagkansen af te gaan nemen.