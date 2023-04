Crematorium aan Hoendiep blijft tot eind juni dicht vanwege forse schade door brand

Crematorium Hoentocht aan het Hoendiep in Groningen blijft tot eind juni gesloten. Volgens uitvaartorganisatie DELA is de schade door de brand, die halverwege maart plaatsvond in het in het nog geen jaar oude uitvaartcentrum, groter dan gedacht.

DELA hoopte eigenlijk dat het crematorium eind april weer open zou kunnen. Maar verschillende externe experts hebben vastgesteld dat er, naast schade aan de oven waar de brand door ontstond, veel schade is aan het dak, het luchtbehandelingssysteem en de bekabeling. Daarom blijft het crematorium twee maanden langer dicht.

“Niet alleen het herstel zelf vergt tijd, ook de levertijden van materialen maakt dat het niet direct gerepareerd kan worden”, aldus DELA.

De uitvaartorganisatie aan nabestaanden weten dat asbussen die op de Hoentocht stonden ten tijde van de brand ongedeerd zijn. Zij kunnen deze bussen ophalen in het crematorium van Yarden (nu ook DELA) aan de Crematoriumlaan op de Zernike Campus.

Op 17 maart jongstleden brak er brand uit in het crematorium, vlak voor een geplande uitvaart. Medewerkers en een aantal eerste bezoekers van deze uitvaart wisten het gebouw tijdig uit te komen. De brandweer rukte met groot materieel uit naar het Hoendiep, maar wist niet te voorkomen dat er veel rookschade ontstond in het gebouw.