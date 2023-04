Brandweer en politie ontdekken hennepkwekerij na melding van wateroverlast

Foto: 112groningen

De politie trof woensdagavond aan de Van Houtenlaan een hennepkwekerij aan. Dit na een melding van wateroverlast. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Omwonenden belden tegen 19.00 uur de brandweer. Eenmaal ter plaatse ontdekten de brandweerlieden een wietucht, waarna de politie werd gebeld. Agenten troffen vervolgens een in werking zijnde hennepkwekerij aan.

Een gespecialiseerd bedrijf heeft de planten en alle benodigde kweekmaterialen vernietigd. Over het aantal planten en de aanhouding van eventuele verdachten is nog niks bekend.