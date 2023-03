Verlies Forward, FC Lewenborg kan bijna kampioenschap vieren

sport

Foto Andor Heij. FC Lewenborg - Engelbert

Forward verloor zondag in 2K van Sellingen. Stadspark won in dezelfde klasse wel. FC Lewenborg kan in 3C na de winst op Engelbert volgende week kampioen worden.

In de tweede klasse K zondag verloor Forward thuis de subtopper tegen Sellingen: 1-2. Thomas Gelling opende nog wel de score voor Forward. Maar via Dennis Kuiper en Ian de Vrieze trok Sellingen aan het langste eind. Forward is vijfde met 26 punten uit 15 wedstrijden. Dat is twee punten minder dan Helpman dat niet in actie kwam.

SC Stadspark boekte thuis een 3-1 zege op Peize. Mart Nieland, Paidjah Davidson en Cedwin Tel scoorden voor Stadspark. Stadspark staat achtste met 21 uit 15.

In de derde klasse C won FC Lewenborg in en tegen Engelbert met 3-0. Mitchell van Kalsbeek scoorde twee keer. Daar tussendoor mikte Tom Katgert raak. FC Lewenborg kan volgende week al kampioen worden als thuis de enige concurrent Muntendam verslagen wordt. De kampioenswedstrijd begint om 14.00 uur.

Groninger Boys verloor uit bij ZNC met 2-0 door twee doelpunten van Jordy Brust.

FC Lewenborg staat eerste met 43 uit 16, 13 punten meer dan Muntendam. Engelbert is met 25 uit 16 vierde en Groninger Boys met 20 uit 16 achtste.