Verkeer over A1 bij Apeldoorn rijdt nu op oude onderdelen van zuidelijke ringweg

Het oude viaduct over de Europaweg, voor de sloop in 2021 - Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

Verkeer wat bij Apeldoorn de A1 wil oversteken, kan dat sinds woensdagochtend doen over een deel van de oude zuidelijke ringweg.

Rijkswaterstaat stelde het Hoog Burel-viaduct, na bijna zes jaar bouwen, in gebruik. Het viaduct vormt onder meer een verbinding tussen de Gelderse Stad en Radio Kootwijk. Het oude viaduct werd in 2017 buiten gebruik gesteld voor zwaar verkeer, nadat er een constructiefout in het beton werd vastgesteld.

Na jaren aan problemen en rechtszaken werd in november begonnen met de sloop. Nu is het nieuwe exemplaar klaar en mag het verkeer er overheen. Dat doet dit verkeer dan wel over een stukje Groningen. En dan wel over de liggers van het oude viaduct van de zuidelijke ringweg over de Europaweg. De liggers komen uit het ‘zuidelijke viaduct’, wat in 2021 al werd gesloopt. In totaal liggen nu 16 van de 26 liggers van het oude viaduct bij Apeldoorn over de A1.