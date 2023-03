‘Paradijsje’ met tachtig vierkante meter gras en grote vijver voor ‘Vindi-ganzen’ Bart en Leonie

nieuws

Foto via Dierenambulance Groningen

Een grote vijver en ruim tachtig vierkante meter grond. Dat valt ‘Vindi-ganzen’ Bart en Leonie nu ten deel na hun hachelijke avontuur in een studentenhuis van leden van het Groningse corps.

De Dierenambulance Groningen laat donderdagavond weten dat de ganzen inmiddels behoorlijk zijn opgeknapt, zowel fysiek als mentaal. De dieren wonen nu, na een twee weken te zijn verzorgd bij Bikers 4 Animals in Borgsweer, op een terrein wat een echtpaar beschikbaar stelde. Daar heeft het gevederde stel zo’n tachtig vierkante meter gras en een grote vijver ter beschikking.

“Ze hebben een vaste plek op het gras, dicht bij het water”, schrijft de Dierenambulance donderdagavond. Daar krijgen ze elke dag graan en andijvie voorgeschoteld van de bewoners. Dat paadje weten ze inmiddels goed te bewandelen. Het is een paradijsje.”

Hachelijke situatie voor ganzen in Vindicat-huis

Het verhaal van de Vindicat-ganzen begon twee weken geleden. Op de redactie van stadsblog Sikkom kwam een bericht binnen van iemand die een gans zag in een kamer van een Vindicathuis. Ook zag deze persoon dat er een hakenkruis en een Davidster op een muur waren gekalkt. De berichtgeving leidde er toe dat de Dierenambulance Groningen uitrukte. In de woning werden twee doodsbange ganzen aangetroffen die door de medewerkers werden geëvacueerd. De dieren werden, na een kort verblijf bij de Dierenambulance, overgebracht naar de opvanglocatie van Bikers for Animals in Borgsweer.

Het incident zorgde voor veel ophef. Vindicat verbrak de band met het studentenhuis en schorste de leden. De ophef zorgde ook voor bedreigingen, zowel richting Vindicat als de betreffende corpsleden. Daarom werden de betreffende studenten op een andere plek ondergebracht.