Opnieuw een archeologische vondst in de binnenstad: ‘De stad zit vol met verrassingen’

Bij het maken van een fietskelderingang in de binnenstad is er 13e-eeuwse kloostermuur ontdekt. Het gaat om de fundering van het Minderbroedersklooster. Stadsarcheoloog Gert Kortekaas heeft al veel bijzondere vondsten meegemaakt, maar deze is toch wel echt speciaal.

‘De stad zit vol met verrassingen en ontdekkingen als je een gat gaat graven. We staan nu in de Poststraat, een zijstraat van de Broerstraat. Deze ontdekking voegt heel veel toe aan wat we denken te weten. Dit zijn markante punten in de stad waar je weer mee verder kunt’, vertelt Kortekaas. De muur blijft niet zichtbaar. ‘De muur wordt schoongemaakt en de stenen worden goed ingemeten en gefotografeerd. De stenen bevatten ook veel informatie en dat kan ons helpen om de zaak te duiden’. Wanneer dit proces zorgvuldig door archeologen is gedaan, komt er een plaat voor de historische muur.

Rijksuniversiteit

Binnen de gevonden kloostermuur werd in 1614 de Rijksuniversiteit Groningen opgericht. Het adres van het Academiegebouw is Broerstraat 5, dit refereert aan het Minderbroedersklooster. ‘Op de plek waar nu de universiteitsbibliotheek staat, stond vroeger het klooster met kerk.’