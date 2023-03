nieuws

Foto: 112 Groningen

De politie heeft maandagmiddag het Forum Groningen en een deel van de Nieuwe Markt afgezet vanwege een mogelijke ‘dreigende situatie’.

Volgens de politie zou er een medische noodsituatie zijn in of rond het gebouw. Uit voorzorg is het gebouw en een deel van de omgeving afgezet. Daarnaast moeten mensen in het Forum binnen blijven.

