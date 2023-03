Lycurgus verliest topper tegen Dynamo

sport

Samen Lycurgus heeft de topper tegen Draisma Dynamo verloren. Het werd zaterdagavond in Apeldoorn 3-2.

De Groninger volleyballers, die tweede staan onder koploper Dynamo, wonnen brutaal de eerste set met 21-25. De tweede set was zeer spannend en ging met 28-26 naar de thuisploeg. De derde set ging met 25-27 naar Lycurgus en de vierde set was weer een prooi voor Dynamo: 29-27. De beslissende vijfde set eindigde in 15-13.

Door deze uitslag blijft Lycurgus op de tweede plaats staan in de kampioensgroep. De ploeg van coach Arjan Taaij heeft 13 punten uit 5 wedstrijden; 2 punten minder dan Dynamo. De nummer 3, Active Living Orion, heeft ook 13 punten. Uiteindelijk plaatsen de nummers 1 en 2 zich voor de play-offs om de landstitel.