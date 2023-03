nieuws

Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten op maandag. Voor de provincie Groningen is een ‘code geel’ uitgevaardigd.

“Maandag is er in het noordwesten en noorden van het land vanaf halverwege de ochtend de kans op zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur”, meldt het KNMI. “De wind komt uit het zuidwesten. Aan het einde van de middag verdwijnen de zware windstoten.” Code geel voor de provincie geldt vanaf maandagmiddag 12.00 uur en is geldig tot 16.00 uur.

Behalve voor Groningen geldt de waarschuwing ook voor Friesland, Noord-Holland, het Wadden- en het IJsselmeergebied.