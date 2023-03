Groninger krijgt 240 uur werkstraf voor wegsluizen 3,5 ton van Eurosonic Noorderslag

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Een voormalige financieel medewerker van het festival Eurosonic Noorderslag heeft 240 uur werkstraf opgelegd gekregen, omdat hij tussen 2019 en 2021 bijna 3,5 ton van zijn werkgever heeft gestolen.

Dat meldt het Dagblad van het Noorden maandagmiddag.

De fraude kwam in de zomer van 2021 aan het licht. De voormalig financieel medewerker had het geld nodig voor zijn gokverslaving. Een bank maakte melding van de dubieuze transacties. De man maakte het geld onder andere over naar rekeningen die hij zelf beheerde en nam ook beltegoeden op.

Na onderzoek van de boeken bleek dat er 335 duizend euro was ontvreemd. De betrokken medewerker bekende meteen en werd per direct ontslagen. De man beloofde het hele bedrag terug te betalen en trof een regeling. De man kwam de voorwaarden van deze regeling echter niet na en moest daarom alsnog voor de rechter verschijnen.

Die veroordeelde de man tot een hogere straf dan de eis van het OM, want naast de maximaal taakstraf kreeg de man ook vier maanden voorwaardelijke celstraf opgelegd.