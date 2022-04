Paasactie Riki Stichting weer van start

nieuws

De Riki Stichting laat rond de Paasdagen meer dan 18 duizend paaspakketjes verspreiden naar ouderen in heel Nederland. Die worden uitgereikt door leerlingen van basisscholen.

De kinderen delen de pakketjes vol lekkernijen uit aan bewoners van nabijgelegen verzorgingscentra en aan ouderen in hun privé-omgeving. Vrijwilligers van de Zonnebloem brengen de paaspakketjes thuis bij zelfstandig wonende ouderen. In de gemeente Groningen worden de pakketjes bezorgd bij Verzorgingshuis De Brink, Zorgcentrum De Es en in Lewenborg en Beijum. Dat gebeurt onder meer door leerlingen van OBS Joseph Haydn, de St. Franciscus school en het Alfa College.

De Riki Stichting verdeelt ook 5.000 paasattenties (bestaande uit een Jumbo Cadeaukaart) onder gezinnen die zij iets extra’s gunt. Rondom het uitdelen van de paaspakketjes in de verzorgingscentra vinden activiteiten plaats waarbij jong en oud samen een activiteit doen.