“Vandaag vier busjes met hulpgoederen naar Oekraïne vertrokken, vraag naar spullen blijft”

nieuws

Foto: Willemijn Kemp

Het is nog altijd een komen en gaan van mensen bij de inzamellocatie voor Oekraïne in Sappemeer. Ruslan Zwaneveld van de Stichting Oekraïners in Nederland omschrijft het als het mooie van de mensheid in barre tijden.

“Het gaat nog altijd heel goed met de actie om hulpgoederen naar de vluchtelingen en slachtoffers van het oorlogsgeweld te sturen”, vertelt Zwaneveld. “Gisterochtend is een vrachtwagen vol spullen vertrokken, vandaag volgden er vier busjes. Het laatste busje is twee uur geleden hier uit Sappemeer vertrokken. En nog altijd worden er veel hulpgoederen hier naar toe gebracht. Zojuist is er weer een vrachtwagen gearriveerd, die we morgenochtend in gaan laden. Want de opslag ligt eigenlijk al weer vol.”

Dekens en slaapzakken

De vraag naar spullen blijft ook groot. “We hebben regelmatig contact met mensen in Oekraïne. We vragen hen dan, wat hebben jullie nodig? Waar hebben jullie tekort aan? Dan krijgen we teruggekoppeld dat het vooral dekens en slaapzakken zijn die men nodig heeft. En verbandmiddelen en hygiënemiddelen. Hier in Sappemeer wordt dat gelukkig ook veel gebracht. Net zoals lang houdbaar voedsel. We proberen dat zo goed mogelijk te sorteren, zodat men er in Oekraïne zo weinig mogelijk werk van heeft.”

Goede contacten met consul

Volgens Zwaneveld kunnen de spullen ook makkelijk Oekraïne worden ingevoerd. “Wij kunnen Lviv, een grote stad in het westen van het land, goed bereiken. Als stichting bestaan we al tien jaar. We hebben goede contacten. In samenspraak met de Oekraïense ambassade in Nederland, met de consul, overleggen we ook wat we die kant opsturen. Heel veel papierwerk is daarom al geregeld waardoor we niet lang bij de grens hoeven te wachten. We noteren ook precies wat we in elke vrachtwagen stoppen, zodat grenswachten er snel doorheen kunnen.”

Kogelwerende vesten

Vanuit Lviv wordt het verder het land in verspreid. “Met mensen aan het front hebben we regelmatig contact. Niet al te veel, omdat de verbindingen haperen en anderzijds het communicatieverkeer ook onderschept kan worden door de vijand die dan de positie kan bepalen. Van hen horen we ook dat er veel behoefte is aan kogelwerende vesten en infraroodcamera’s. Dat is iets waar wij hen niet mee kunnen helpen. Zulke spullen, daar kom je niet zo makkelijk aan.”

Achtbaan

Voor Zwaneveld is de situatie moeilijk. Hij is in Oekraïne geboren en heeft er nog veel familie en vrienden wonen. Aan de andere kant moet hij alle aandacht bij de inzamelingsactie houden om die in goede banen te leiden. “Het is een achtbaan. Je maakt je zorgen om de mensen daar, maar ondertussen krijg je ook de hele dag vragen. Zo werden we vandaag bijvoorbeeld benaderd door een jongeman die militair is opgeleid en wil helpen bij de strijd in Oekraïne. Of wij hem op weg konden helpen. Maar we worden ook benaderd door mensen die locaties aanbieden waar vluchtelingen voor langere tijd kunnen verblijven. En ondertussen worden de hulpgoederen nog steeds gebracht.”

Meisjes met spaargeld en tekeningen

“Vandaag kwam er bijvoorbeeld iemand langs van een kerkelijke organisatie die een inzamelactie was gestart, terwijl op hetzelfde moment mensen slaapzakken uitladen en medicijnen brengen. En even later staan er een aantal kleine meisjes voor de poort met een spaarpot in hun handen die ook nog eens kleurplaten hadden gemaakt. Weet je. Dat raakt ons, en dan laten we echt even een traantje. Wat er op dit moment in de wereld gebeurd is heel slecht, maar ondertussen is het zo mooi dat mensen zo eensgezind zijn en alles op alles zetten om de slachtoffers en de vluchtelingen te helpen. Het is een achtbaan vol emoties.”

De inzamelingslocatie in Sappemeer is te vinden aan de Kleinemeersterstraat 109 en is 24 uur per dag geopend.