Niet-essentiële winkels vanaf zaterdag toch open zonder afspraak

nieuws

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

De niet essentiële winkels mogen vanaf zaterdag toch zonder afspraak open. Dat meldden Haagse bronnen vrijdagmiddag aan de NOS. De winkels moeten zich dan wel houden aan een maximumaantal bezoekers per vierkante meter.

Met deze beslissing zou het kabinet verder gaan dan de ontsluiting die donderdag werd gemeld. De winkels mogen tot 17.00 uur open zonder afspraak, maar mogen dan wel een beperkt aantal mensen binnenlaten.

Donderdag werd al bekend dat het hoger onderwijs en het mbo vanaf volgende week weer fysiek les mogen geven. Ook komt er meer ruimte voor sport.

Het kabinet maakt vrijdagavond bekend of er inderdaad sprake is van versoepelingen. Dat gebeurt via een persconferentie van minister-president Mark Rutte en de nieuwe minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid.