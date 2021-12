Storing bij RIVM geeft vertekend beeld in dagelijkse besmettingen

nieuws

Foto: Navy Medicine via Wikimedia Commons

Een storing in de systemen van het RIVM is de oorzaak dat het aantal geregistreerde positieve coronatests woensdag voor het eerst in twee weken weer gezakt is tot onder de 20.000.

Het RIVM meldde woensdagmiddag dat er in de afgelopen 24 uur 18.588 nieuwe gevallen werden geregistreerd. Door een storing in het systeem waar de meldingen binnenkomen zijn niet alle positieve tests meegeteld. Hoeveel positieve tests er zouden zijn geweest zonder de storing, kan het RIVM niet zeggen. De verwachting is dat de cijfers donderdag alsnog worden meegerekend.

Het aantal positieve tests stabiliseert de laatste dagen. Dagelijks zijn er tussen de 20.000 en 23.000 bevestigde besmettingen. Het RIVM vermoed dat ook het werkelijke aantal besmettingen afvlakt, en dat het niet om een vertekend beeld gaat vanwege topdrukte bij de teststraten.