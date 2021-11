Rookmelder voorkomt erger bij brand in keuken Visserstraat

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een rookmelder heeft er dinsdagmiddag voor gezorgd dat er tijdig werd ingegrepen bij een brand in een woning aan de Visserstraat. Dat meldt de Groninger brandweer.

De melding van de brand kwam rond 16.30 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Wij werden gebeld omdat er een piepende rookmelder werd gehoord”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “Wij zijn daarop ter plaatse gegaan en wij constateerden al snel dat er in de keuken een pannetje op het vuur was blijven staan. Hierop was de rookmelder gaan piepen.” Brandweerlieden hebben de situatie snel onder controle kunnen brengen. “We hebben de woning geventileerd en we hebben stichting Salvage gealarmeerd die de bewoners gaat ondersteunen bij het afhandelen van de schade.”

Het is voor de tweede keer binnen 24 uur dat een rookmelder erger voorkomt. “Gisteravond zorgde een rookmelder in een woning in Kommerzijl er voor dat er op tijd kon worden ingegrepen, en nu dus in de Visserstraat. Mijn advies zou dan ook zijn dat als je nog bezig bent met het opstellen van een verlanglijstje voor Sinterklaas, om een rookmelder te noteren. Mocht Sinterklaas meelezen dan kan ik vertellen dat rookmelders bijvoorbeeld te koop zijn bij bouwmarkten.”