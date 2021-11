Relatief weinig miljonairs in gemeente Groningen

nieuws

Foto: Chronomarchie via Pixabay

In de gemeente Groningen wonen relatief weinig miljonairs. Dat blijkt uit cijfers die het CBS dinsdagochtend naar buiten heeft gebracht. Slechts 1,8 procent van de huishoudens in de gemeente is miljonair.

Met Bloemendaal bovenaan en Kerkrade op de 353ste en daarmee laatste plek staat Groningen in de onderste tien procent van Nederland (plek 316). Veendam (1,4 procent) en Pekela (1,1 procent) kenden vorig jaar nog net iets minder miljonairs dan Groningen.

Samen met Flevoland en Limburg staat Groningen als provincie ook onderaan in Nederland. Deze lijst wordt aangevoerd door Noord-Holland en Utrecht.