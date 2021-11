Raadsverkiezingen in Groningen moeten gaan over duurzaamheid, huisvesting en leefbaarheid

nieuws

Foto: Chris Bakker

Uit een open, online enquête onder ongeveer 500 inwoners van de gemeente Groningen blijkt dat duurzaamheid, huisvesting, leefbaarheid, armoede en studenten de belangrijkste thema’s moeten zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart volgend jaar.

De gemeente maakte vrijdagmiddag de resultaten bekend van de enquête, die vanaf eind oktober actief was. Deelnemers konden zelf bedenken welke onderwerpen ze belangrijk vonden en hoefden dus geen vooraf bedachte onderwerpen kiezen.

Duurzaamheid staat bovenaan in de uiteindelijke top 5. De aanleg van zonneparken in de gemeente en de waterstofeconomie binnen de gemeente kwamen nadrukkelijk naar voren, maar ook thema’s als vergroening en bomen stonden hoog op de wensenlijst van de deelnemers. Huisvesting en leefbaarheid vormen de top drie, met als belangrijke thema’s de woning- en kamernood en de verkeersveiligheid. De thema’s armoede en studenten maken de top vijf af, met als thema’s onder andere het basisinkomen, energiearmoede, overlast van studenten en huisvesting.

Ongelijke verdeling respondenten: Harenaren willen praten over herindeling, Ten Boersters over aardbevingen

Het overgrote deel van de deelnemers aan de enquête komt uit de stad Groningen. In schril contrast deden slechts enkele tientallen mensen uit Haren mee en uit Ten Boer nog minder. In de Harense top 5 haalt ‘terugdraaien herindeling’ de top 5. Vanuit de voormalige gemeente Ten Boer noemden mensen relatief vaak de aardbevingen als thema.

Top vijf keert terug in stemwijzer en Verkiezingskrant

De top 5 krijgt een plaats in de StemWijzer, die voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart wordt gemaakt. De top 5 aan verkiezingsitems komt ook terug in de Verkiezingskrant, met reacties van de politieke partijen op deze thema’s. Normaal komen de onderwerpen voor de StemWijzer en de Verkiezingskrant tot stand in overleg met de deelnemende politieke partijen. Dat gebeurt nu ook, maar met hun top 5 aan verkiezingsthema’s bepalen ook de inwoners voor een deel de inhoud.

De StemWijzer voor de verkiezingen gaat in februari online. De Verkiezingskrant krijgen de Groningse kiesgerechtigden begin maart in de bus.