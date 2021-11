Qbuzz: “Het is erg druk op de weg, houd rekening met vertraging en rituitval”

nieuws

Foto: Andor Heij

Vervoersbedrijf Qbuzz waarschuwt haar reizigers rekening te houden met vertraging en bussen die uit kunnen vallen.

Het is zaterdagmiddag erg druk op de wegen in Stad. “Behalve in Groningen zien we ook veel verkeersdrukte in Emmen”, laat Qbuzz weten. “Veel bussen rijden hierdoor vertraagd. Reizigers doen er verstandig aan om hier rekening mee te houden en om kort voor hun reis gebruik te maken van een reisplanner. Houd ook rekening met rituitval.”

Eerder zaterdag was al duidelijk dat het druk was op de wegen. De oorzaak lijken diverse wegopbrekingen en de naweeën van Black Friday te zijn. Veel winkeliers stunten op zaterdag ook nog met aanbiedingen.

Onze excuses voor het ongemak. — Qbuzz GD (@QbuzzGD) November 27, 2021