Grote Markt gaat waarschijnlijk pas volgend jaar herfst op de schop

De Grote Markt wordt waarschijnlijk pas vanaf september aangepakt. Eerder liet het Stadsbestuur weten dat de aanpak in het voorjaar moet beginnen. Daarover schrijft RTV Noord.

Reden voor het uitstel is het Groningens Ontzet. Op 28 augustus volgend jaar wordt gevierd dat het 350 jaar geleden is dat de bisschop van Münster na een lange belegering de stad niet wist te veroveren. De bedoeling is dat dit groots gevierd gaat worden, waar een braakliggende Grote Markt dan niet bij past. Het Stadsbestuur laat desgevraagd weten dat de precieze planning nog niet rond is. Er is een optie dat de aanpak pas na 28 augustus gaat starten.

De bedoeling is dat de Grote Markt voor veertien miljoen euro opgeknapt gaat worden. Zo komen er nieuwe straatstenen, komen er meer zitgelegenheden, een fontein en wordt er extra groen aangelegd. De gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen.