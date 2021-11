GGD zet eerste prikken in Willem-Alexander Sportcentrum op Zernike Campus

nieuws

Foto: Annelies van Santen

In het Willem-Alexander Sportcentrum op de Zernike Campus heeft de GGD maandagochtend een vaccinatielocatie geopend. Een week lang probeert de GGD het vaccineren zo makkelijk mogelijk te maken voor studenten en onderwijsmedewerkers.

De opening van de priklocatie bleek niet voor niets. Volgens GGD-woordvoerder Lily Benjamins kwamen, in de eerste drie uur na de opening, al bijna 25 mensen binnenlopen om een vaccinatie op te halen. “Een vaccinatielocatie in de buurt helpt dus duidelijk om mensen over te halen”, zo stelt Benjamins.

Opvallend is het aanzienlijke aantal internationale studenten wat tot nu toe is langs geweest bij het sportcentrum voor een prik. “Het is dichtbij, dat is wel makkelijk”, vertelt een student uit Cyprus. “Nu is terug naar huis gaan ook een stuk beter, want nu hoef ik niet meteen in quarantaine als ik daar aankom.”

Prikken zonder afspraak

De studenten en onderwijsmedewerkers hoeven geen afspraak te maken voor een eerste vaccin. Ze kunnen tussen 9.00 en 16.30 uur zo binnen lopen en, op vertoon van een geldig ID-bewijs, een Pfizer/BioNTech-vaccin krijgen. Direct wordt dan ook de afspraak gemaakt voor de tweede prik. Deze wordt drie weken later op één van de vaccinatielocaties gezet.

De vaccinatielocatie is tot en met 26 november te vinden in het Willem-Alexander Sportcentrum aan het Zernikeplein 17.