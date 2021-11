Gebouwen in gemeente ook komende dagen oranje verlicht

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Verschillende gebouwen in de gemeente zullen nog tot en met 2 december oranje aangelicht worden. Dat laat de gemeente Groningen weten.

De actie maakt deel uit van de wereldwijde actie ‘Orange the World’. Met de actie wordt aandacht gevraagd voor het voorkomen en bestrijden van grensoverschrijdend seksueel gedrag tegen vrouwen en meisjes. Een actie waar demissionair premier Mark Rutte (VVD) vrijdagavond tijdens de coronapersconferentie ook aandacht voor vroeg. Volgens Rutte zullen we door de lockdownachtige maatregelen vaker achter gesloten deuren zitten. “Blijf op elkaar letten en vraag eens hoe het gaat”, aldus de premier.

In de gemeente Groningen worden onder andere de molen in Ten Post, de Witte Molen bij Glimmen, het DOT en het Academiegebouw oranje aangelicht. De actie in Groningen werd donderdag afgetrapt met een oranje wandelroute die langs bekende plekken, waaronder de Werkmanbrug, het Zuiderdiep en de Poelestraat, voerde. Voor deze plekken was gekozen omdat meisjes en vrouwen hier vaker te maken krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Meer informatie over de actie is te vinden op deze website.

