Forse brand in portiekwoning Bedumerstraat snel onder controle

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In een portiekwoning aan de Bedumerstraat heeft zaterdagmiddag een forse brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 15.30 uur binnen bij de hulpdiensten. “Bij ons kwam er op de meldkamer een melding binnen van een uitslaande woningbrand”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “Er is daarop direct voor middelbrand gealarmeerd. Dit betekent dat er twee tankautospuiten en een hoogwerker uitrukken. Bij aankomst troffen we inderdaad een brand aan in een woning, die niet uitslaand was. De brand konden we binnen vijf minuten onder controle brengen.”

Volgens incidentfotografen hebben de brandweerlieden daarbij gebruik gemaakt van een binnenaanval. Bosklopper: “Wat er precies in de brand heeft gestaan, en wat de oorzaak is, is onbekend. Wel is stichting Salvage ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.”