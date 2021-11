Donar haalt Jimmy Gavin (30) voor de rest van het seizoen naar Groningen

nieuws

Foto via Donar

Donar heeft zich vrijdagmiddag versterkt met de Amerikaanse Jimmy Gavin. De dertigjarige point-guard komt naar Groningen om de blessures die Donar heeft op deze positie op te vangen.

“We hebben goed onderzoek gedaan naar een guard die goed bij ons past,” aldus Donar-coach Matthew Otten. “Jimmy is een goede leider in zowel de aanval als in de verdediging. Bovendien is hij een goede schutter. Het is een combo guard en daarom inzetbaar als point guard en als shooting guard.”

Otten is dan ook blij dat Gavin zijn team komt versterken. Ook de dertigjarige Amerikaan zelf ziet zijn komst naar Groningen als een mooie kans: “Ik heb geweldige verhalen gehoord over de club en over de supporters. Ik kijk er naar uit om samen hard te werken en een positieve invloed op het team te hebben en tegelijkertijd goede resultaten te boeken.”

Gavin is een linkshandige guard die op verschillende posities inzetbaar is. Hij speelde de afgelopen periode in Turkije en was daarvoor onder meer actief in de Amerikaanse NCAA, Rusland, Polen, Litouwen en Bulgarije.

Wanneer Gavin in Groningen arriveert, is nog niet bekend. Dat is mede afhankelijk van onder meer werkvergunningen en inschrijving bij de bond en de competities.