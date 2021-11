D66: ‘Weten Groningse ondernemers wel dat er TONK-geld voor hen is gereserveerd?’

nieuws

Foto Andor Heij. Horeca,kroegen, zuidzijde Grote Markt tijdens lockdown.

Uit de TONK regeling, bedoeld om (horeca) ondernemers van uit de gemeente Groningen te ondersteunen tijdens de coronacrisis, blijft dit jaar hoogstwaarschijnlijk 5,4 miljoen euro over. De gemeenteraadsfractie vraagt zich daarom af of ondernemers wel weten dat de regeling er is.

“Na gesprekken met meerdere (horeca) ondernemers zien wij dat de coronamaatregelen grote negatieve financiële gevolgen kunnen hebben”, aldus D66-raadslid Sander Claassen. “De inkomsten drogen op en de kosten lopen maar door. Nog los van de soms noodzakelijke investeringen die ondernemers willen en moeten doen om te innoveren en daardoor ook in de toekomst van waarde blijven voor kun klanten.”

De fractie is dan ook verbaasd dat de gemeente halverwege oktober aan de gemeenteraad heeft laten weten dat er waarschijnlijk zo’n 5,4 miljoen euro overblijft uit de TONK-regeling. D66 wil daarom van het gemeentebestuur horen of de regeling wel voldoende bekend is bij de (horeca)ondernemers uit Groningen.

Als dat wel zo blijkt te zijn, denkt de raadsfractie dat er mogelijk andere redenen zijn waarom de pot nog niet leeg is. Mogelijk zijn de ondernemers niet tevreden met de regeling en kiezen ze ervoor om geen aanvraag te doen. Een aanvraag doen moet volgens D66 ook volgend jaar mogelijk blijven.