Arriva stalt eigen elektrische deelvouwfietsen op Hoofdstation

Foto via Arriva

Vanaf eind oktober kunnen reizigers op de stations in Groningen en Leeuwarden gebruik maken van de Arriva bike&go elektrische vouwfietsen. De fietsen zijn te boeken via de nieuwe reisapp van Arriva, getiteld ‘glimble’.

Bike&go is het eerste deelfietssysteem dat te vinden is op het perron. Het project doet Arriva samen met de Fryslân, provincie Groningen en ProRail. Op beide stations staan acht deelfietsen, in speciaal ontwikkelde locker.

De beschikbaarheid van de deelfietsen is te vinden via het tabblad ‘In de buurt’ in de app. Een fiets huren kost 7,50 euro per dag. De deelfiets mag gratis mee in de trein, maar moet wel worden teruggebracht naar dezelfde locatie als waar de fiets is gehaald.