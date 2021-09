FC Groningen speelt gelijk tegen SC Heerenveen: 1-1

sport

FC Groningen heeft zondagmiddag in de vierde speelronde van de Eredivisie gelijkgespeeld tegen SC Heerenveen. In eigen stadion werd het 1-1.

Heerenveen kwam in de 19e minuut op voorsprong door een doelpunt van Tibor Halilovic. Joey Veerman zag Tibor Halilovic vrij staan in de zestien. De Kroaat wist de bal vervolgens linksonder in het doel te pegelen. Keeper Peter Leeuwenburgh had geen schijn van kans. Tien minuten later kreeg Mo El Hankouri de kans op de gelijkmaker. Hij reageerde snel bij een rebound maar schoot de bal vervolgens huizenhoog over.

Tweede helft

In de tweede helft tapte FC Groningen uit een heel ander vaatje. Trainer Danny Buijs wisselde drie spelers. Het publiek zag dat de thuisploeg vanaf het begin van het tweede bedrijf meer druk zette. Dit resulteerde in de 47ste minuut in een grote kans. Een lange pass in de zestien ging naar Cyril Ngonge die vervolgens hard uithaalde. Het schot spatte echter uiteen op de linkerpaal. Twintig minuten later was het uiteindelijk toch Ngonge die voor de 1-1 tekende. Uit een hoekschop wist hij de bal raak te koppen.

Rode kaart

Vanaf dat moment werd het wat onvriendelijker. Mike te Wierik kreeg een gele kaart van scheidsrechter Rob Dieperink na het neerhalen van een tegenstander. Ook Tibor Halilovic zag geel. In de slotminuten moest Te Wierik het veld verlaten met een rode kaart, nadat hij opnieuw een overtreding beging. Heerenveen was vervolgens nog dicht in de buurt om er met de drie punten vandoor te gaan. Joey Veerman nam een vrije trap en raakte de paal. In de extra tijd gaf scheidsrechter Dieperink nog een gele kaart aan trainer Danny Buijs.

Door het gelijke spel heeft Groningen nu 5 punten uit 4 wedstrijden.