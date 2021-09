FC Groningen delft onderspit tegen Vitesse in avond overschaduwd door consternatie

sport

FC Groningen is woensdagavond in een bizarre avond tegen een verlies opgelopen in eigen huis tegen Vitesse. Een avond ontsiert door ongeregeldheden bracht een eindstand op het scorebord van 0-1 in het voordeel van de Arnhemmers.

Eerste helft

FC Groningen begon nog redelijk aan het duel en kwam bijna op voorsprong via Strand Larsen en Ngonge. Het duel nam voor de Trots van het Noorden een dramatische wending nadat Mike te Wierik in de 35e minuut een rode kaart kreeg. De verdediger werd verdacht van ernstig gemeen spel nadat hij op de voet van Openda was gaan staan. Het leek er echter op dat Te Wierik uitgleed en niets kon doen aan de overtreding. Vitesse kwam meer en meer in het duel en kwam zo op voorsprong. Gboho kon uit de draai binnen schieten na geklungel achterin bij de Groningers. Een minuut later stond FC Groningen met negen man op het veld na een rode kaart voor Daniel van Kaam. De middenvelder sloeg een gevaarlijke bal weg met de hand.

Voorafgaand aan de tweede helft

Vlak voordat de tweede helft van start ging betrad Vitesse het veld en zocht doelman Schubert zijn doel op, vlak voor de Noordtribune. Even later ging de doelman naar de grond nadat hij werd geraakt door een object gegooid vanaf die tribune. Dit zorgde voor enorme consternatie tussen de Noordtribune en spelers van Vitesse. Arbiter Lindhout besloot het duel tijdelijk stil te leggen. Coach Danny Buijs en algemeen directeur Wouter Gudde brachten een bezoek aan de Noordtribune om hen tot kalmte te manen. Het was echter dweilen met de kraan open, want aan de andere kant van het stadion besloten meerdere mensen met ontbloot lichaam het veld op te rennen.

De tweede helft

Tot verbazing van velen besloot de arbitrage het duel voort te zetten. FC Groningen wist met negen man goed stand te houden en was zelfs in staat zelf naar voren te voetballen. Tijdens de slotfase van de wedstrijd waren de Groen-witten duidelijk de bovenliggende partij en kregen ze nog mogelijkheden op de gelijkmaker. Baten mocht het niet en zo eindigde het duel in 0-1.

Staartje

Dat deze wedstrijd nog een staartje krijgt, is duidelijk. De directie van FC Groningen zal snel vanuit Zeist bericht krijgen van de KNVB en wacht mogelijke sancties nadat het de veiligheid van spelers niet wist te waarborgen.

Aanstaande zaterdag gaat de ploeg van Danny Buijs op bezoek bij Ajax. Er wordt in Amsterdam afgetrapt om 18:45.