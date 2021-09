Binnenkort geen anderhalve meter meer

Tijdens de persconferentie van dinsdagavond 14 september, wordt mogelijk bekend gemaakt dat er corona versoepelingen gaan komen. Vanaf 25 september zou de anderhalve meter losgelaten worden en dit betekent dat er meer mensen in één ruimte mogen komen.

Na meer dan anderhalf jaar is de anderhalve meter voor velen een gewoonte geworden. OOG ging de straat op om te vragen wat mensen van deze versoepeling vinden. De meeste mensen zijn blij dat deze afstand losgelaten kan worden, maar niet iedereen is al toe aan de versoepeling. “Ik denk dat ik nog wel even afstand blijf houden. Ik ga nog wel even oppassen”, aldus een voorbijganger.

Om de anderhalve meter los te laten moet er misschien met een corona toegangsbewijs worden gewerkt in de horeca, evenementen en in de culturele sector. Dit toegangsbewijs laat zien dat je gevaccineerd, hersteld of negatief getest bent. Zonder toegangsbewijs kom je ook niet binnen. De meningen hierover zijn verdeeld. “Ik vind het een goed idee. Iedereen heeft inmiddels de kans gehad om zich te laten vaccineren en anders kun je je laten testen”, aldus een student. Niet iedereen deelt deze mening. Een aantal mensen vinden deze regel te ver gaan.

Toch gaat de anderhalve meter op bepaalde momenten gemist worden. Vooral studenten kunnen de drukte in het openbaar vervoer goed missen. Zij vonden het niet erg dat er voorheen niemand naast hen kon zitten in de trein.