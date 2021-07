nieuws

Shiva

Het hondje op bovenstaande foto wordt sinds een week vermist. Haar baasje mist haar heel erg en wil haar graag terug.

Shiva raakte vermist in de omgeving van de Nieuwstad, in de nacht van 15 op 16 juli. Het keeshondje is vermoedelijk op het Zuiderdiep in een tas gestopt en meegenomen door een jongeman. Wellicht zijn daar ook camerabeelden van.

Wie informatie over Shiva heeft, kan contact opnemen met Leontien Parlevliet, telefoonnummer 050 – 526 51 96.