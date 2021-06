Vrolijk gevlag vanaf Martinitoren op Nederlandse Veteranendag

nieuws

Foto: Henk Ellérie

Op verschillende plekken in de gemeente Groningen hangt zaterdag de vlag uit vanwege Nederlandse Veteranendag. Onder andere op de Martinitoren wappert de Nederlandse driekleur.

De Nederlandse Veteranendag wordt sinds 2005 gehouden. In eerste instantie vond de dag plaats op 29 juni, maar sinds 2009 wordt het op de laatste zaterdag van juni gehouden. De dag is een eerbetoon aan alle Nederlandse veteranen. De hoofdviering vindt traditioneel plaats in Den Haag. Vanwege de coronamaatregelen konden, net als vorig jaar, de veteranen niet bijeenkomen op het Malieveld om daarna samen het defilé te lopen naar de binnenstad. Vanwege de verbouwing van het Binnenhof vond de openingsceremonie dit jaar niet plaats in de Ridderzaal maar in de Koninklijke Schouwburg. Hier waren ook demissionair premier Mark Rutte (VVD) en minister Ank Bijleveld (VVD) van Defensie bij aanwezig.

Behalve de landelijke viering vonden er zaterdag ook regionale en gemeentelijke veteranendagen plaats.