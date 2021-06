Minister wil gesprek over afschaffing ‘blaftaks’, maar direct afschaffen niet ter sprake

nieuws

Foto: Marlene Bakker

Hoewel een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat de hondenbelasting niet meer van deze tijd is, willen zowel de Kamer als Minister Ollongren niet direct een streep zetten door deze belasting in de gemeentewet. Dat bleek donderdagmiddag na een debat in de Tweede Kamer, zo meldt de NOS.

In veel gemeentes waar de belasting wordt geheven, is al jaren discussie en strijd over het nut van de belasting. Zo ook in Groningen, waar hondenbezitters de meeste hondenbelasting betalen van alle gemeentes, zo’n 130 euro voor één hond. Actiegroep Hondebelasting Weg Ermee!! stuurde afgelopen dinsdag nog een brief aan alle Kamerfracties, om daarmee het burgerinitiatief Stop Hondenbelasting te steunen. Dit initiatief zamelde 60.000 handtekeningen in om het onderwerp op de agenda van de Kamer te krijgen.

Meerderheid voor afschaffing

Uit een rondgang van RTL Nieuws bleek donderdag al dat de fracties van VVD, SP, PVV, PvdD, JA21, Forum, Groep van Haga, BIJ1 willen dat gemeenten de belasting niet meer kunnen heffen. Maar veel fracties vrezen echter grote gaten op de gemeentebegroting door de afschaffing. Deze mening is onder andere partijen als D66, CDA en PvdA toegedaan. De laatste fractie vindt dat gemeenten zelf moeten beslissen over de ‘blaftaks’. De VVD is voor afschaffing, maar met een termijn van vijf jaar.

Minister Ollongren is bereid tot een gesprek met de gemeenten, maar vindt ook dat gemeenten niet in financiële problemen mogen komen door het afschaffen van de hondenbelasting. Een nieuw kabinet moet deze discussie verder ter discussie stellen, aldus de bewindsvrouw.

Drie scenario’s in gemeente Groningen

De gemeente Groningen wil de hondenbelasting ook opnieuw onder de loep nemen en stelde daarom begin deze maand drie mogelijke scenario’s voor aan de gemeenteraad. Het gaat om handhaving, vermindering of afschaffing van de hondenbelasting per 1 januari volgend jaar.

De gemeente gaat voor 2022 uit van een netto opbrengst van iets meer dan 1 miljoen euro. Als de belasting wordt afgeschaft, ontstaat een begrotingstekort van ruim 1,1 miljoen euro. Voor dat tekort moet dekking worden gevonden, bijvoorbeeld via de OZB. Ook voor het derde scenario, vermindering van de hondenbelasting, moet compensatie gevonden worden.