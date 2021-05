Storing bij GGD opgelost: afspraak maken weer mogelijk

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De storing die de websites van de GGD raakte is verholpen. Dat laat koepelorganisatie GGD GHOR weten.

De problemen begonnen zaterdagochtend. Door een hardware-probleem was het niet mogelijk om via de website een afspraak voor een coronatest of een afspraak voor een vaccinatie te maken. Door het probleem kon er niet ingelogd worden op verschillende GGD-applicaties. Een telefonische afspraak maken leek zaterdag de oplossing toen in de middag echter dit systeem ook uitviel. Rond 18.00 uur lukte het om weer telefonische afspraken te maken. Sinds zaterdagavond laat is het ook weer mogelijk om via de websites afspraken te maken.

Het is onbekend of de storingen bij de GGD ook de oorzaak zijn geweest van de lagere besmettingsaantallen. Het RIVM liet zaterdagmiddag weten dat de cijfers niet compleet waren. De komende dagen zullen de gemiste besmettingscijfers alsnog worden meegenomen.