Schaakgrootmeester Jorden van Foreest in ‘galerij der groten’

Jorden van Foreest

Schaakgrootmeester Jorden van Foreest heeft sinds deze week een portret in de Topsport Talentschool Groningen.

Van Foreest werd in 2016 Nederlands kampioen en dit jaar won hij het prestigieuze TATA Steeltoernooi. “Het winnen van één van de grootste schaaktoernooien ter wereld, TATA Steel-schaaktoernooi, is zijn grootste prestatie tot nu toe. Met deze winst, heeft hij dubbel en dwars een plek in de zogenoemde ‘galerij der groten’ van de TSS verdiend”, laat de school weten.

De Topsport Talentschool is een middelbare school met een speciaal programma waar (aanstaande) topsporters studie en sport goed kunnen combineren.