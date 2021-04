Help 50 kwetsbare jongvolwassenen uit Groningen aan een sportlidmaatschap

sport

Via het initiatief Challenge50 wil Stichting STOOT geld inzamelen, om zo 50 kwetsbare jongvolwassenenen uit Groningen aan een sportlidmaatschap te helpen.

In de provincie Groningen zijn naar schatting 6000 jongvolwassenen voor wie sporten niet vanzelfsprekend is. Psychische problemen, dak- of thuisloosheid, verslaving en negatieve jeugdervaringen die leiden tot angst, schaamte en onzekerheid zorgt ervoor dat deze jongeren buiten de boot vallen. Stichting STOOT wil deze kwetsbare jongvolwassenen een duwtje in de goede richting geven.

“Sporten is niet gratis en daarom zoeken wij lokale sponsoren, die de kracht van sport verstaan en graag een positieve impact willen maken op een jongvolwassene”, zo stelt Youri de Graaf van de stichting. “Door verschillende acties zijn wij bezig om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor deze doelgroep.”

Wil jij meehelpen aan de bekostiging van een sportlidmaatschap voor één van de 50 jongeren die meedoen aan deze actie? Dan kun je doneren via deze link.