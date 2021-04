De Jonge: “Vanaf morgen prikken met Janssen-vaccin”

nieuws

In Nederland gaat er vanaf woensdag geprikt worden met het Janssen-vaccin. Dat heeft demissionair-minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid dinsdagavond laten weten op een persconferentie.

Vorige week ontving Nederland een levering van 80.000 vaccins van de farmaceut. De helft van deze vaccins zou gegeven gaan worden aan medewerkers in de zorg. Vorige week woensdag maakte De Jonge bekend dat het vaccin voorlopig niet gebruikt ging worden. Dit naar aanleiding van een advies van de farmaceut. Een aantal mensen in de Verenigde Staten heeft na vaccinatie te maken gekregen met bloedstolsels in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes.

Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA erkent trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes als een zeer zeldzame bijwerking van het Janssen-vaccin en gaat dat toevoegen aan de bijsluiter. De medicijnautoriteit benadrukt dat de voordelen van het vaccin zwaarder wegen dan de nadelen. Volgens het geneesmiddelenbureau is het aannemelijk dat de tromboseklachten komen door het vaccin, maar dat is ‘niet bevestigd’. In alle gevallen traden de bijwerkingen op binnen drie weken na vaccinatie, bij mensen onder de 60 jaar, zegt het geneesmiddelenbureau. In de meeste gevallen waren het vrouwen.