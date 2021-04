Avondklokracer (21) rijdt met 131 kilometer per uur over ringweg

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Agenten hebben vrijdagavond een 21-jarige man aangehouden die met een veel te hoge snelheid over de ringweg reed. Dat meldt de politie op haar Instagram-pagina.

De automobilist werd geklokt met een snelheid van 131 kilometer per uur vlak voor de avondklok van start ging. De politiemensen zijn daarop achter de bestuurder aangegaan en hebben hem een stopteken gegeven. “Al snel bleek dat de bestuurder een geschorst rijbewijs had”, schrijft de politie. “Dit rijbewijs was ook nog niet ingeleverd.” Daar komt bovenop dat de snelheid nu zo hoog lag dat het rijbewijs is ingevorderd. “De bestuurder had het document echter niet bij zich, daarom is zijn voertuig inbewaring gesteld. De auto blijft bij ons, tot het rijbewijs is ingeleverd.”

Bij de automobilist is een speekseltekst afgenomen. Daaruit bleek dat hij positief testte op het gebruik van drugs. De man is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Daar weigerde hij mee te werken aan een bloedproef.

