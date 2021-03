Bibliotheken halen bijna 6500 euro op voor Beatrix Kinderziekenhuis

nieuws

Barbara Baijens, Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis (l) en Mariça van der Weerd, namens de noordelijke bibliotheekorganisaties (r).

De noordelijke bibliotheken, waaronder Biblionet Groningen en Forum Groningen, hebben bijna 6500 euro opgehaald voor het Beatrix Kinderziekenhuis.

Eind vorig jaar begon de samenwerking met schrijver Allart Hakvoort. Hij schreef het Groningse kinderboek Loep en de Pyroman en. Hakvoort wilde een deel van de opbrengst doneren aan het kinderziekenhuis. “Lezen en voorlezen haalt kinderen even uit de realiteit van het ziek zijn. Als ouder van een kind met een beperking weet ik hoe belangrijk en fijn dit is. Loep biedt kinderen een wereld van fantasie en plezier met Groningen als decor,” aldus Hakvoort.

Het plan werd omarmd door beide Groninger bibliotheken met biblionet Drenthe en Friese bibliotheken. Samen kochten zij flink wat boeken in. Ook inwoners van de provincies werden gevraagd om een boek aan te schaffen of een bedrag te doneren. Dat ging onder meer via een live uitzending. In totaal werden 563 boeken verspreid.

“Wij zijn trots dat we zo’n mooi bedrag hebben opgehaald. Hierdoor kan het Beatrix Kinderziekenhuis projecten ondersteunen die het verblijf in het ziekenhuis voor kinderen en hun ouders aangenamer maken. Lezen en voorlezen voor kinderen samen met hun ouders is hier onderdeel van”, aldus de gezamenlijke bibliotheken.