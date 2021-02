Verlichting aan bij kappers in Stad: ‘Lampen aan, voordat ze uitgaan’

nieuws

Foto: De Hoofdzaak

In verschillende kapperszaken in Groningen zijn donderdagavond, voor het eerst sinds 15 december vorig jaar, de lichten weer aangezet. De lampen branden echter maar twee uur, om aandacht te vragen voor de slechte situatie waarin ondernemers zich bevinden door de lockdown.

Jolanda Sekuur, eigenaresse van kapsalon De Hoofdzaak in de Oude Ebbingestraat en één van de actievoerders, laat weten trots te zijn op wat het initiatief te weeg heeft gebracht: “Landelijk en lokaal is er veel media aandacht voor geweest dus dat is heel fijn. Ik hoop dat wij als kappers hebben kunnen laten zien dat onze situatie schrijnend is.”

Al meer dan twee maanden moeten Groningers nu hun kapper missen. Volgens de Nederlandse Kappersorganisatie kost het kappers nu zelfs moeite om hun deuren dicht te houden, door aanhoudende druk vanuit hun klanten. Dit terwijl ze de deuren tegen hun zin dicht houden, omdat hun financiële situatie steeds slechter wordt.

Sekuur gaat dan ook het liefst zo snel mogelijk weer beginnen: “Ik denk zeker dat het veilig kan. Ik heel zie veel mensen die geknipt moeten worden, maar ook veel mensen die al wel geknipt zijn. Dat is zuur, want dat betekent dat er heel veel geknipt wordt, maar dan nog onveiliger. We hopen daarom dat er snel een einde aan komt en dat het bedrijf gewoon weer open kan.”

Foto: De Hoofdzaak