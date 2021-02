Sterke krimp Groningse economie vooral te danken aan verminderde gaswinning

nieuws

Foto Iris Medendorp. Lege Herestraat

Hoewel Groningen op nummer twee staat als het gaat om provincies waar de economie het sterkst kromp, geven de cijfers die het CBS dinsdagochtend naar buiten bracht een vertekend beeld. De krimp van ongeveer vijf procent wordt vooral veroorzaakt door een afname in de gaswinning.

Vorige week maakte het CBS al bekend dat de economie landelijk in 2020 met 3,8 procent is gekrompen. Groningen en Noord-Holland staan, met een krimp van respectievelijk vijf en zeven procent, bovenaan.

De westelijke regio van de provincie Groningen stond er in het vierde kwartaal van vorig jaar het slechtst voor van Noord-Nederland. De verminderde gaswinning zorgt daarvoor. Ook in voorgaande jaren was de gaswinning de oorzaak van economische krimp in het gebied.